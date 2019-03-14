Cezayir'de İslami eğilimli Adalet ve Kalkınma Partisinin başkent Cezayir'deki genel merkezinde bir araya gelen bazı muhalefet partileri yetkilileri ve muhalif isimler, görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayımladı.

Muhalefet partileri, şu anki durumun Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 4'üncü döneminin devamı ve uzatılması anlamına geldiğine işaret ederek, "halkın tüm talepleri yerine getirilene kadar gösterilerin devam etmesi ve parlamentodaki tüm akil ve onurlu milletvekillerinin istifa etmesi" çağrısı yaptı.

Ülkedeki mevcut yönetimin geçiş sürecini yönetmeye ehil olmadığı savunulan bildiride, "Buteflika'nın kararlarını hem şekil hem de içerik olarak reddediyoruz" denildi.

"Fransa kapalı kapılar ardında darbe yaptı" iddiası

Eski Cezayir İstihbarat Sorumlusu Harun Hassine, Cezayir'de yaşananları, "Fransa tarafından yürütülen anayasal bir darbe" olarak niteledi.

TRT World’e konuşan Harun Hassine, Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın adaylıktan çekilmesi ve seçimleri ertelemesi ile ilgili, "Bu sadece anayasal bir darbedir yani Fransa tarafından yürütülen, anayasaya karşı darbeyi kastediyorum" ifadelerini kullandı.

Harun Hassine ayrıca, sokağa çıkanların Cumhurbaşkanı Buteflika’nın 5’inci dönem adaylığından neden çekildiğini bilmediğini, Fransa’nın Cezayir halkına "burada kalacağını ve uzun zamandır burada olduğunu" söylediğini anlattı.

Cezayir'in 1962'de bağımsızlığını kazanmasının ardından Fransa'nın Cezayir'den bedava petrol aldığını belirten Hassine, "1960’tan bu yana Fransa’nın, Cezayir’in gazını ücretsiz aldığını unutmayın. Bunu 1960 - 2000 yılları arasında yapıyorlardı" diye konuştu.

Cezayir ordusu: İstikrarı koruyacağız

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih ise, "Cezayir'in birliği ve istikrarı, ordunun sorumluluğunda olan değerli bir emanettir" diyerek, ordunun öncelikli görevinin ne pahasına olursa olsun bu emaneti korumak olduğunu söyledi.

"Suriye ve Libya'daki hatalar tekrar edilmemeli"

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından önceki gün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Ramtan Lamamra da, yeni Cezayir hükümetinin Suriye ve Libya'daki hataları tekrar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığında görevi devralmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Lamamra, "Biz, ulusal ordu ve güvenlik kurumları gibi ülkeye hizmet etmekle yükümlüyüz. Hepimizin dikkatli ve uyanık olması, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın direktiflerine uyması gereken bir aşamadan geçiyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Lamamra, Cezayir devlet radyosuna yaptığı açıklamada ise, muhalefetin ya da halk hareketinden temsilcilerin hükümete katılımıyla ilgili bir sorun olmadığını belirtti.

Bununla ilgili şu aşamada bir müzakere yapılmadığını aktaran Lamamra, "Muhalefetten veya toplumdan hükümete katılmak isteyen herkese çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Cezayir'de seçimlerin ertelenmesi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu şubat ayında açıklayan Buteflika, pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Kaynak: TRT World, Russia Today, AA