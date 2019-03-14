Rusya'da internet yasaları üzerindeki değişiklikleri protesto eden Rus aktivist Karim Yamadayev, Naberezhnye Chelny kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sahte mezar taşını yaptı.
Aktivist, üzerinde “Vladimir Putin 1952 – 2019” yazılı mezar taşını kentteki bir parka dikti.
Amacının hükümetin yeni internet yasasını protesto etmek olduğunu söyleyen aktivist, “Putin, özgürlüklerimizi gömdü” dedi.
Rus yetkililere saygısızlık ve sahte haber yayma suçlamalarıyla yargılanan Karim Yamadayev'e 28 gün hapis cezası verildi.
Kaynak: BBC