Dünya

Putin'e sahte mezar yapan Rus aktiviste hapis cezası

14 Mart 2019 Perşembe 10:39 - Son Güncelleme 14 Mart 2019 Perşembe 10:39

Rusya'daki bir mahkeme, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sahte bir mezar taşı yapan bir adamı 28 gün hapse mahkum etti.

Rusya'da internet yasaları üzerindeki değişiklikleri protesto eden Rus aktivist Karim Yamadayev, Naberezhnye Chelny kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sahte mezar taşını yaptı. Aktivist, üzerinde “Vladimir Putin 1952 – 2019” yazılı mezar taşını kentteki bir parka dikti. Amacının hükümetin yeni internet yasasını protesto etmek olduğunu söyleyen aktivist, “Putin, özgürlüklerimizi gömdü” dedi. Rus yetkililere saygısızlık ve sahte haber yayma suçlamalarıyla yargılanan Karim Yamadayev'e 28 gün hapis cezası verildi. Kaynak: BBC Etiketler: rusya Putin mezar taşı

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