Los Angeles'ta bulunan California Üniversitesi'ndeki (UCLA) araştırmacılar, 505 lise müdürü üzerinde anket yaptı.

Anket sonuçlarına göre lise müdürlerinin yüzde 60'ı, okullarındaki öğrencilerin göçmen karşıtı ifadeler kullandığını, yüzde 80'den fazlası ise, öğrencilerinden bazılarının diğer etnik grupları kötülediğini belirtti.

"Trump Çağında Okullar ve Toplum" adlı çalışmanın yazarı Profesör John Rogers, orta öğretim kurumlarında artan bu gerginliğin, yalnızca Cumhuriyetçi başkanın (Donald Trump) söylemleri ve eylemlerinden kaynaklanmadığını ancak bu durumun Trump başkanlığı döneminin bir özelliği olduğunu söyledi.

Wiscosin eyaletindeki bir müdür, bir gün bir grup öğrencisinin, liberal öğrencileri rahatsız eden ve kavgaya yol açan, "Make America Great Again" (Amerika'yı yeniden harika yap) yazan şapka takarak okula geldiğini söyledi.

Bazı okullardaki beyaz öğrenci gruplarının, renkli öğrencileri alçaltmak için "Duvarı inşa et!" diye bağırdığı da belirtildi.

Çalışma, liselerdeki bu ve diğer ırkçı düşmanlık örneklerinin Trump’ın göç konusundaki söylemiyle benzerlik gösterdiğini ortaya çıkardı.

2017'de nefret suçları yüzde 17 arttı

Geçtiğimiz yıl kasım ayında ABD'de yapılan bir araştırma, 2017 yılında, bir önceki yıla göre nefret suçlarının yüzde 17 arttığını gösermişti. Bu suçların yüzde elliden fazlası ırka, etnik kökene ve soya dair ön yargılar nedeniyle işlendiği belirtildi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın raporu, ülkedeki nefret suçlarının son 3 yıldır yükseldiğini göstermişti.

Kaynak: Reuters