Ciddi enfeksiyon ve organ yetmezliği arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlayan bilimsel bir araştırma yapıldı.

Bilimsel dergi Cell Stem Cell'de yayınlanan bir raporda bir grup araştırmacı, COVID-19'un bir hastanın böbreklerini etkileyen ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini öne sürdü.

Raporda konuyla iligli, "SARS CoV 2 direkt olarak böbrek hücrelerini enfekte eder ve hasta otopsi örneklerinde artan borucuk-geçiş böbrek fibrozu ile ilişkilidir." açıklaması yer aldı.

Böbrek fibrozu, organda skar dokusu oluşumu ile ilgili ve nihayetinde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

Bir böbrek örneğini virüsle enfekte eden araştırmacılar, COVID-19'un "doğrudan böbrek hücrelerini enfekte edebileceğini ve ardından fibrozis ile hücre hasarına yol açabileceğini söyledi.