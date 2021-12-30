COVID-19'un tehlikeli uzun vadeli etkisi
Yeni bir çalışma, böbrek yetmezliği ve koronavirüs hastalığı arasında doğrudan bir bağlantı bulduğunu iddia ediyor. COVID-19 böbrek hücrelerini doğrudan enfekte ediyor ve hayati organda ciddi hasara neden olabiliyor.
Ciddi enfeksiyon ve organ yetmezliği arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlayan bilimsel bir araştırma yapıldı.
Bilimsel dergi Cell Stem Cell'de yayınlanan bir raporda bir grup araştırmacı, COVID-19'un bir hastanın böbreklerini etkileyen ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini öne sürdü.
Raporda konuyla iligli, "SARS CoV 2 direkt olarak böbrek hücrelerini enfekte eder ve hasta otopsi örneklerinde artan borucuk-geçiş böbrek fibrozu ile ilişkilidir." açıklaması yer aldı.
Böbrek fibrozu, organda skar dokusu oluşumu ile ilgili ve nihayetinde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.
Bir böbrek örneğini virüsle enfekte eden araştırmacılar, COVID-19'un "doğrudan böbrek hücrelerini enfekte edebileceğini ve ardından fibrozis ile hücre hasarına yol açabileceğini söyledi.
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