Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
COVID-19'a yakalanan İsrail Dışişleri Bakanı: Harika hissediyorum çünkü aşılıyım
[Fotoğraf: Reuters ]
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid COVID-19'a yakalandı. Lapid, "COVID-19 testim pozitif çıktı. Harika hissediyorum çünkü aşılıyım. Gidin ve aşılarınızı olun, maske takın." açıklamasını yaptı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, COVID-19'a yakalandığını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
İsrailli Bakan, yaptığı paylaşımda "COVID-19 testim pozitif çıktı. Harika hissediyorum çünkü aşılıyım. Gidin ve aşılarınızı olun, maske takın. Böylelikle bunu beraber atlatacağız" ifadelerini kullandı.
Yeni dalgayla nüfusun yüzde 40'ı COVID'e yakalanabilir
COVID-19'un Omicron varyantı İsrail'i giderek etkisi altına alırken, Başbakan Naftali Bennett 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yeni dalgada nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının COVID-19'a yakalanabileceğini dile getirmişti.
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