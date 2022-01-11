İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, COVID-19'a yakalandığını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

İsrailli Bakan, yaptığı paylaşımda "COVID-19 testim pozitif çıktı. Harika hissediyorum çünkü aşılıyım. Gidin ve aşılarınızı olun, maske takın. Böylelikle bunu beraber atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni dalgayla nüfusun yüzde 40'ı COVID'e yakalanabilir

COVID-19'un Omicron varyantı İsrail'i giderek etkisi altına alırken, Başbakan Naftali Bennett 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yeni dalgada nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının COVID-19'a yakalanabileceğini dile getirmişti.