Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
COVID-19 vakalarındaki artış ünlü karnavalı erteletti
Dünyaca ünlü Rio Karnavalı artan COVID-19 vakaları nedeniyle Nisan'a ertelendi.
Brezilya'da şubatın son haftası yapılması planlanan dünyaca ünlü Rio Karnavalı, ülkede artan COVID-19 vakaları nedeniyle nisan sonuna ertelendi.
Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes ile Sao Paulo'daki mevkidaşı Ricardo Nunes arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Karnaval'ın şubatın son haftasında yapılması planlanan geçit törenlerinin, 21 Nisan'a ertelendiği belirtildi.
1929'dan bu yana her yıl Rio sokaklarını renklendiren Karnaval, her sene Katolik Hristiyanların Paskalya Orucu öncesinde gerçekleştiriliyordu.
Etiketler: Brezilya
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