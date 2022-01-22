Göstericiler başkent Londra'da İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.



İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinlilere destek gösterisi düzenledi.



“Özgür Filistin”, “İşgale Son Ver” ve “İsrail’e yaptırım uygulayın” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail yönetimine tepki gösterdi, savaş suçlusu olarak yargılanması çağrısında bulundu.