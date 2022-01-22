Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'den Filistinilere destek
[Fotoğraf: AA]
İngiltere'de Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi. Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmaları protesto edildi.
Göstericiler başkent Londra'da İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinlilere destek gösterisi düzenledi.
“Özgür Filistin”, “İşgale Son Ver” ve “İsrail’e yaptırım uygulayın” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail yönetimine tepki gösterdi, savaş suçlusu olarak yargılanması çağrısında bulundu.
Etiketler: Filistin Devleti İngiltere İsrail
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