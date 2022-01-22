İsrail'deki 15 cami sinagoga dönüştürüldü. 40 cami yıkıldı ya da kapatıldı. 17 cami ise restoran ve müze gibi farklı amaçlarla kullanılıyor.



Yüksek Arap İzleme Komitesi’nin araştırması çarpıcı durumu gözler önüne serdi.



İsrail sadece işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki camilere değil, diğer şehirlerdeki camilere de zarar veriyor.

Araştırmaya göre 1948 sürgününde yerlerinden edilen Filistinlilerin köylerindeki tarihi eser niteliğindeki camiler yağmalandı, kapatıldı ya da farklı amaçlarla kullanıma açıldı.

Tel Aviv yönetimi ise camilere ilişkin uygulamalarına dair haberleri reddediyor.

İsrail'in Filistinlileri hedef alan uygulamaları dünyada tepki çekiyor



İngiltere'de de Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi. Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmaları protesto edildi.



Göstericiler başkent Londra'da İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.



“Özgür Filistin”, “İşgale Son Ver” ve “İsrail’e yaptırım uygulayın” yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail yönetimine tepki gösterdi.



İsrail’in savaş suçlusu olarak yargılanması çağrısında bulundu.