İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ile Avam Kamarası Başkanı John Bercow, haziran ayında ülkeye devlet ziyareti gerçekleştirecek olan ABD Başkanı Donald Trump onuruna verilecek yemeğe katılmayacaklarını açıkladı.

Haziran ayında ülkeyi ziyaret edecek Trump'ın onuruna verilecek yemek için kendisine yapılan daveti geri çeviren Corbyn, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Theresa May uluslararası anlaşmaları yırtan, iklim değişikliğini inkara destek veren, ırkçı ve kadın düşmanı dil kullanan bir başkanı onurlandırmak için devlet ziyaretine kırmızı halı sermemeli." ifadelerini kullandı.

Maintaining an important relationship with the US doesn't require the pomp and ceremony of a state visit. It's disappointing that the Prime Minister has again opted to kowtow to this US administration. I'd welcome a meeting with President Trump to discuss all matters of interest.