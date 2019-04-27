Kuzey Kore ajansı KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin ülkesinin "her türlü olası duruma" hazırlıklı olacağını belirterek, Kore Yarımadası'nda barış ve güvenliğin tümüyle Washington yönetiminin gelecekte takınacağı tavra bağlı olduğunu ifade etti.

Kim Jong-un, Washington yönetimini, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları ikinci zirvede "kötü niyetle tek taraflı bir yaklaşım" sergilemekle de suçladı.

Kim-Putin görüşmesi

Kuzey Kore lideri hafta içinde Rusya'ya üç günlük resmi ziyarette bulunmuş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Putin, Kim ile görüşmesinin ardından ikili ilişkiler, yaptırımlar, ABD-Kuzey Kore ilişkisi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konularını detaylı şekilde ele aldıklarını, Kuzey Kore'nin egemenliğini korumak için güvenlik garantisine ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

İkinci Trump-Kim zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.

Kaynak: AA