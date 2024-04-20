Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze için kampüste sabahladı

New York'taki Columbia Üniversitesi'nin yerleşkesinde, Filistin destekçisi öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki gerginlik dün gece de devam etti.

Okul yönetiminin protestolara son verilmesini istemesine ve 108 civarında öğrencinin gözaltına alınmasına rağmen göstericiler, dün gece üniversiteyi terk etmedi.

Kampüs meydanındaki çimenlik alana branda seren aktivisit öğrenciler, burada yemek yiyip laptoplarından ders çalışırken, Müslüman öğrenciler toplu halde akşam ve yatsı namazlarını kıldı.

"Gazze Dayanışma Kampı" yazan büyük bir pankart açan öğrenciler, gece evlerine dönmek yerine, oturma eylemlerini başlattıkları aynı alanda sabahlamayı tercih etti.

Columbia Üniversitesindeki olay

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırmıştı.

Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) dün yaptığı açıklamada, Columbia Üniversitesi'nde eylem yapan öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki göstermişti.