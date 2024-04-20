Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.04.2024 18:05

Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze için kampüste sabahladı

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden Filistin yanlısı öğrenciler, geceyi kampüsün bahçesinde eylem yaparak geçirdi.

Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze için kampüste sabahladı
[Fotograf: Reuters]

New York'taki Columbia Üniversitesi'nin yerleşkesinde, Filistin destekçisi öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki gerginlik dün gece de devam etti.

Okul yönetiminin protestolara son verilmesini istemesine ve 108 civarında öğrencinin gözaltına alınmasına rağmen göstericiler, dün gece üniversiteyi terk etmedi.

Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze için kampüste sabahladı

Kampüs meydanındaki çimenlik alana branda seren aktivisit öğrenciler, burada yemek yiyip laptoplarından ders çalışırken, Müslüman öğrenciler toplu halde akşam ve yatsı namazlarını kıldı.

"Gazze Dayanışma Kampı" yazan büyük bir pankart açan öğrenciler, gece evlerine dönmek yerine, oturma eylemlerini başlattıkları aynı alanda sabahlamayı tercih etti.

Columbia Üniversitesindeki olay

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırmıştı.

Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) dün yaptığı açıklamada, Columbia Üniversitesi'nde eylem yapan öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki göstermişti.

ETİKETLER
ABD Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail askerleri Kudüs ve Batı Şeria'da son iki günde 30 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:19
Arabalı vapurda dalgalar araçların camlarını kırdı
18:52
Trump'ın yargılandığı mahkemenin önünde kendini ateşe veren protestocu öldü
18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
18:43
Türkiye'nin yardımları Gazze’ye doğru yola çıktı
18:35
"Turistik Diyarbakır Ekspresi" coşkuyla karşılandı
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti
Antalya'da fırtına ve sağanak
Antalya'da fırtına ve sağanak
FOTO FOKUS
Arabalı vapurda dalgalar araçların camlarını kırdı
Arabalı vapurda dalgalar araçların camlarını kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ