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Dünya
AA 20.04.2024 15:28

İsrail askerleri Kudüs ve Batı Şeria'da son iki günde 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerleri Kudüs ve Batı Şeria'da son iki günde 30 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 340'a çıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da son iki gün içinde 3'ü kadın 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin El Halil, Doğu Kudüs, Cenin, Beytullahim ve Kalkilya kentlerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda son iki gün içinde aralarında 3'ü kadın olmak üzere 30 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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