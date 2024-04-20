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Dünya
AA 20.04.2024 11:24

Kuzey Kore "süper büyük savaş başlıklı" seyir füzesi ile uçaksavar füzesini test etti

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Füze Genel İdaresi, dün Sarı Deniz'de yapılan denemeler hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "süper büyük savaş başlığı"nın kullanıldığı "Hwasal-1Ra-3" seyir füzesinin test edildiği belirtildi.

Kuzey Kore "süper büyük savaş başlıklı" seyir füzesi ile uçaksavar füzesini test etti
[Fotograf: İHA]

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Füze Genel İdaresi, dün Sarı Deniz'de yapılan denemeler hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "süper büyük savaş başlığı"nın kullanıldığı "Hwasal-1Ra-3" seyir füzesinin test edildiği belirtildi.

"Pyoltsi-1-2" isimli yeni tip uçaksavar füzesinin test edildiği aktarılan açıklamada, bu denemelerin ilgili kurumlarının normal çalışması olduğu ifade edildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca yapılan açıklamada, Sarı Deniz'e doğru ateşlenen birkaç seyir füzesi ve uçaksavar füzesi tespit edildiğini duyurdu.

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