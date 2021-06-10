7 yaşındayken kaçırılan oğullarını yıllarca aradılar. 26 yıl sonra gelen haber aileyi mutluluğa boğdu.

Çinli Xiao ailesi, oğullarının bulunduğu haberi üzerine hemen yola koyuldu.

Anne, yol boyunca oğlundan kalan son fotoğrafı elinden düşürmedi. Yanında çocuğunun o dönem sevdiği çerezler de vardı.

Bin 680 çocuk ailesine kavuştu

Binlerce kilometrelik yolculuğun ardından buluşma gerçekleşti. 7 yaşındayken kaçırılan oğullarını 26 yıl sonra karşılarında gören aile gözyaşlarını tutamadı.

Xiao ailesi polisin başlattığı “Yeniden Birleşme Operasyonu” ile birbirine kavuştu.

Sene başında başlayan operasyon kapsamında bin 680 kayıp veya kaçırılan çocuk, ailesine teslim edildi.

Bunlar arasında 54 yıl sonra bulunan çocuklar da yer alıyor. Yapılan operasyonlarda çocukları kaçıran 223 kişi tutuklandı.