Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan ve ABD’den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Umman Denizi’nde Pakistan ve ABD'nin ortak askeri tatbikat yaptığı açıklandı.
Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Umman Denizi'nin kuzeyinde Pakistan ile ABD donanmalarının ortaklaşa düzenlediği tatbikatta çeşitli denizcilik ve savaş senaryolarına ilişkin uygulamaların gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Açıklamada, tatbikatın ABD Donanması'na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü USS Monterey’in Karaçi Limanı’na ziyareti sırasında gerçekleştirildiği bilgisi paylaşılırken her iki ülkenin deniz kuvvetleri personelinin de çeşitli meseleleri ele aldığı aktarıldı.
Pakistan ve ABD donanmalarının bölgenin deniz güvenliğini sağlamak ve korumak için birlikte çalıştığına dikkati çekilen açıklamada, bu tatbikatın iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki ilişkileri güçlendireceği vurgulandı.
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