Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AFP
Yunanistan'da genel grev: Binlerce çalışan, iş bıraktı
[Fotoğraf: Reuters]
Yunanistan İşçileri Genel Federasyonu'nun çağrısıyla, işçiler, devlet memurları, gazeteciler ve ulaşım sektörü çalışanları greve gitti. Grev, başkent Atina'da hayatı durma noktasına getirdi.
Atina'da 16 binin üzerinde çalışan, hükümeti protesto etmek üzere şehrin farklı noktalarında toplandı.
Çalışanlar, hükümetin meclisten geçirmeye çalıştığı mesai saatlerinin 10 saate çıkarılmasına yönelik yasa tasarısına karşı çıkıyor.
Greve tüm muhalefet partileri ile yargı, sağlık ve basın çalışanları da destek veriyor.
Grev nedeniyle Başkent Atina’da metro seferleri de durdu.
Öte yandan Selanik'te de 10 bin kişilik yürüyüş düzenlendi.
Etiketler: Yunanistan
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