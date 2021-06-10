Atina'da 16 binin üzerinde çalışan, hükümeti protesto etmek üzere şehrin farklı noktalarında toplandı.

Çalışanlar, hükümetin meclisten geçirmeye çalıştığı mesai saatlerinin 10 saate çıkarılmasına yönelik yasa tasarısına karşı çıkıyor.

Greve tüm muhalefet partileri ile yargı, sağlık ve basın çalışanları da destek veriyor.

Grev nedeniyle Başkent Atina’da metro seferleri de durdu.

Öte yandan Selanik'te de 10 bin kişilik yürüyüş düzenlendi.