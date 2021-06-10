İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari devlet televizyonunda yer alan açıklamasında 77. Filo'yu 10 Mayıs'ta gönderdiklerini söyledi.

Mekran savaş gemisi ve İran yapımı Sehend muhriplerinden oluşan 77. Filo'nun hiçbir ülkenin limanında durmadan Atlas Okyanusu'na ulaştığını aktaran Seyyari, uluslararası denizcilik yasalarına göre "özgür sularda" yer aldıklarını ifade etti.

12 bin kilometre mesafe katetti

Seyyari, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'nde yer alan Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas Limanı'ndan hareket eden filonun Afrika'yı dolandığını ve 12 bin kilometrelik (6 bin mil) mesafeyi katettikten sonra Atlas Okyanusu'na 30 günde ulaştığını dile getirdi.