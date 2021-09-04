Geçen yıl başlayan salgın ile, elektronik cihazlara olan talebin artması ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, birçok sektörde çip krizini tetikledi. Otomotiv sektöründe üretimi etkileyen kriz, sektörde küresel çapta büyük gelir kaybına neden oldu.

Çip tedariğindeki sıkıntı, birçok firmayı üretim kesintisine ya da fabrikaları kapatmaya itiyor.

Ford'da "en az 2 hafta kamyonet üretimi duracak"

ABD'li otomotiv devi Ford'un hem üretim planları bozuldu, hem de satışları düştü. Firma, bir fabrikasında en az iki hafta kamyonet üretimini durduracağını, iki diğer fabrikasında ise üretimde kesintiye gideceğini açıkladı.

Ford'un ABD'deki satışları ise Ağustos Ayı'nda yüzde 33 azaldı.

General Motors üretim yapmayacak

Üretimde kesintiye gidecek otomobil şirketlerinden biri de General Motors oldu.

Şirket, ABD'deki 8 fabrikasında en az iki hafta boyunca üretim yapmayacağını duyurdu.

Toyota üretimi yüzde 40 düşürüyor

Japon Toyota da önümüzdeki iki ay boyunca Japonya ve Kuzey Amerika'daki üretimini en az yüzde 40 düşüreceğini açıkladı.