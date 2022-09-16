Çin'in Changchun şehrinde yaklaşık 10 evin bulunduğu alana otopark yapılması planlandı. Ancak iki evin sahibi kendilerine teklif edilen parayı yetersiz buldu.

Taraflar anlaşma sağlayamayınca evlerin yıkımı da durduruldu.

Projeyi sürdürmek isteyen AVM yönetimi, evler yıkılmamasına rağmen otoparkı yine de yaptı.

Ev sahipleri 3 yıldır yeni teklif bekliyor. Mali konularda anlaşmaları halinde yıkım yapılabilecek.

Sahiplerinin yıkımına onay vermemesi sebebiyle tek kalan evler, 'çivi ev' olarak isimlendiriliyor.

Çin'de bu evlere sıkça rastlanırken proje yöneticileri çareyi evlere zarar vermeden çevresinden dolaşmakta buluyor.