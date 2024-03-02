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Dünya
AA 02.03.2024 12:12

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü yaptı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-17 taykonot ekibi, ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü yaptı
[Fotograf: İHA]

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Tang Hongbo, Tang Şıngcie ve Ciang Şinlin, yer ekibinin desteğiyle istasyon dışındaki faaliyeti tamamladı.

Taykonot ekibi, yaklaşık 8 saat süren uzay yürüyüşünde, istasyonun çekirdek modülü Tienhı'nın güneş panelinin tamiri ve diğer bakım işlemlerini yerine getirdi.

Bu, istasyonda gerçekleştirilen 13'üncü uzay yürüyüşü ve Şıncou-17 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin ikinci araç dışı etkinliği oldu.

Şıncou-17 taykonot ekibi, 26 Ekim'de istasyona gönderilmişti. İstasyonda 6 ay süreyle görev yapacak ekip, uzay bilimi deneyleri, teknik testler ve araç dışı modüllerin kurulumunu yürütüyor.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, 2 laboratuvar modülünden oluşan ve uzay teleskobu eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı (Göksel Uyum)" çekirdek modülü 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien (Gökleri Aramak)" 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien (Gökleri Düşlemek)" ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken, istasyon "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona, "Şıncou (Kutsal Gemi)" mekikleriyle personel, "Tiencou (Gök Gemisi)" mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

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