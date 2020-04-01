Moritanya Sağlık Bakanı Muhammed Nezir Veled Hamid, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, koronavirüs testinde kullanılmak üzere Çin'den iki gün önce gelen tıbbi malzemelerin uygunsuz saklama koşulları ve sıcaklar yüzünden kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

İçinde koronavirüs test cihazlarının da olduğu malzemelerin çöpe gittiği kaydedildi.

Moritanya'da şu ana kadar 6 Kovid-19 vakası tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise iyileşti.

Öte yandan Moritanya Meclisi'nin bugünkü oturumuna 157 milletvekilinden sadece 30'u katıldı. Vekiller, aralarında ikişer koltuk boş kalacak şekilde oturumdaki yerlerini aldı.