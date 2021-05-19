Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'in Mars gezgininin ilk görüntüleri Dünya'ya ulaştı
Çin'in Mars keşif aracı Zhurong gezgini, Kızıl Gezegen'den ilk fotoğrafları gönderdi.
Çin'in Mars keşif aracı Zhurong gezgini Kızıl Gezegen'e geçtiğimiz günlerde başarılı bir iniş gerçekleştirdi.
ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a gezgin yollayan üçüncü ülke oldu.
Uzay aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'den ilk görüntüleri gönderdi.
Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.
Çin’in gönderdiği insansız uzay aracının içerisinde mini bir otonom arazi aracı bulunuyor.
"Ateş Tanrısı" adı verilen bu arazi aracı Mars yüzeyinde keşif ve araştırma görevi yapacak.
Etiketler: Çin NASA Uzay Çalışmaları
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