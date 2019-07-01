Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Haziran’da Tacikistan’da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından, iki lider bu kez Pekin’de bir araya gelecek.

Görüşme öncesinde Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye-Çin ilişkilerine dair TRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin gelecek aşamalarda ilerleme kaydedeceğini söyleyen Büyükelçi Li, "Bütün alanlardaki iş birliğimizin bu kadar hızlı gelişmesinin ana nedeni 2 devlet başkanının bizzat gösterdiği ilgi ve harcadığı çabalardır" ifadelerini kullandı.

İş birliğinin bölge istikrarına katkısına da dikkat çeken Büyükelçi Li, şunları kaydetti:

"Çin ve Türkiye, Orta Doğu’da pek çok konuda birbirine benzer yaklaşımlar içinde. Mesela Filistin konusunda bağımsız ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulmasını destekliyor. Suriye konusunda da olayın siyasi yollarla çözülmesini istiyor. İran konusunda da aynı fikirlere sahibiz. Birlikte çalışarak barışı ve istikrarı destekledik. Çin ve Türkiye, daha fazla iş birliğine imza atarsa bu bölgenin istikrarında çok önemli rol oynayacaktır."

Türkiye-Çin ticaret hacmi büyüyor

Türkiye ile Çin arasında halihazırda 20 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi bulunuyor.

1 milyar 300 milyondan fazla kişinin yaşadığı Çin, Türk iş insanları için çok büyük bir pazar olsa da, henüz ihracat rakamları istenilen düzeye ulaşmış değil.

Türk tarım ürünleri için Çin’in çok önemli bir pazar olabileceğine dikkat çeken Büyükelçi Li, "Çin’deki yatırımcılar Türkiye’ye karşı yoğun ilgi gösteriyorlar. İş adamlarımız Türkiye’de yatırım yapmak için fırsat kolluyor" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber