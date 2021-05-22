Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'deki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'in Yünnan eyaletinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Çinghay eyaletinde yaşanan 7,3 büyüklüğündeki depremde ise 8 kişi yaralandı.
Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde dün 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Yünnan eyaletindeki depremde 3 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yünnan'daki 6,1 büyüklüğündeki depremden saatler sonra Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yetkililer, Çinghay'daki depremde de 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Eyaletteki en az 20 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
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