Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde dün 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Yünnan eyaletindeki depremde 3 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yünnan'daki 6,1 büyüklüğündeki depremden saatler sonra Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yetkililer, Çinghay'daki depremde de 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Eyaletteki en az 20 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.