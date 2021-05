Kraliyet ailesini bırakarak ailesiyle ABD’ye yerleşen Prens Harry, Oprah Winfrey'in "The Me You Can't See" (Göremediğiniz Ben) adlı programı için çarpıcı açıklamalarını sürdürdü.

Daha önce Düşes eşi Meghan Markle ile açıklamaları gündeme bomba gibi düşen Prens Harry samimi açıklamalarda bulundu.

Prens Harry dört yıl önce Meghan’ın teşvikiyle terapiye başlamasını “Geçmiş. Kendimi geçmişten kurtarmak için" diye yanıtladı.

Terapi sırasında “12 yaşındaki Harry'ye geri döndüğünü” söyledi.

Dük'e göre, 20'li yaşlarının sonları hayatının telaşlı bir dönemiydi ve Harry kendisini dünyanın her yerinde kraliyet görevlerini yerine getirecek kişi olarak tanımlıyordu.

Tükenmişlik sendromu yaşadıktan sonra terapi alan Prens Harry "Terapiyi yapmaz ve kendimi iyileştirmezsem, hayatımın geri kalanını birlikte geçirdiğimi görebildiğim eşimi kaybedeceğimi biliyordum" dedi.

Annesinin trajik ölümü derin yara açtı

Annesinin paparazzilerin neden olduğu araba kazasında ölümü Harry'de derin yaralar açtı.

Winfrey ile annesinin ölümüne giden yıllar hakkında konuşan Sussex Dükü, annesinin çaresizliğini, annesini koruyamayacak kadar küçük oluşunu unutamadığını söyledi.

Harry annesinin cenazesini dünyayla paylaşmak zorunda olduğu için de acı hissetmişti.

Prens "Annemin ölümünün acısını dünyayla paylaşmak… En çok hatırladığım şey, alışveriş merkezi boyunca giden atların toynaklarının sesiydi, kırmızı tuğlalı yoldu. Sanki vücudumun dışındaydım ve sadece yürüyordum, benden bekleneni yapıyordum, diğer herkesin gösterdiği duygunun onda birini gösteriyordum” dedi.

Prenses Diana’nın 1997 yılında yapılan cenazesi, dünya çapında 30 milyondan fazla insan tarafından izlenmişti

Ancak, o noktada artık kraliyet hayatını istemediğini itiraf eden Harry, bu duygusal günde hayranlarından ve destekçilerinden gelen sevgi ve destekten mutlu olmuştu.

“Adalet yoktu”

Galler Prensesi Diana'nın ölümünün ardından "Hiç adaletin olmadığı gerçeğine çok kızmıştım" diyen Prens Harry “Bundan hiçbir şey çıkmadı. Onu tünele kadar kovalayan aynı kişiler, o arabanın arka koltuğunda ölürken fotoğrafını çektiler ” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Kraliyet ailesinde annesinin ölümünden hiç bahsedilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Harry, üzüntüsüyle başa çıkmak için 'uyuşturucu ve alkole' başvurduğunu itiraf etti.

Harry'ye göre, 20'li yaşlarının sonu ve 30'lu yaşlarının başı, hayatında şiddetli anksiyeteyle mücadele ettiği ve sık sık acısını maskelemek için yollar aradığı bir "kabus zamanı" idi.

Çiftin ırkçılıkla karşılaşması

Belgesel sırasında Prens Harry, Meghan ile ilişkisinin ilk günlerini ve medyanın ırkçı yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Medyanın ilişkisi boyunca taciz ettiğini anlatan Prens Harry, ailesinden yardım görememesi nedeniyle tepkiliydi.

Dük, Winfrey'e "Ailemin yardımcı olacağını düşündüm, ancak tamamen sessizlik ve tamamen ihmalle karşılaştım" dedi.

Çiftin kraliyet ailesinden ayrılmasının ardından Harry, artık hem medya hem de sistem tarafından korkuyla kapana kısılmış ve kontrol edilmiş hissetmek istemediğini söyledi.

Pişmanlıkları ve tarih kendini tekrar ediyor

Herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı konusunda ise Prens Harry, en büyük pişmanlığının Meghan'ın karşılaştığı ırkçılığı daha önce dile getirmemek olduğunu söyledi.

Harry, daha sonra yarı siyahi olan Meghan ile annesinin Dodi Al Fayed'le olan ilişkisini karşılaştırdı.

“Tarih tekerrür ediyordu. Annem beyaz olmayan biriyle ilişki içindeyken ölümüne kovalandı. Şimdi ne olduğuna bakın. Tarihin tekerrüründen bahsetmek istiyorsan, Meghan ölene kadar durmayacaklar. Hayatımdaki bir kadını daha kaybetme ihtimali inanılmayacak kadar tetikleyici. Ve liste giderek büyüyor" dedi.

Meghan'ın oğulları Archie'ye altı aylık hamileyken, kendisine "Hayatına son vermek istediğini" anlattığına da değinen Prens Harry, kendilerine ilgisiz davranan Kraliyet ailesinden ayrılma zamanının geldiğini anladığına işaret etti.

Prens Charles’a tepkisi

Hayatındaki insanı kaybetme ile ilgili babası Prens Charles’ın hem abisi William'a hem de kendisine, "Benim için böyleydi, senin için de böyle olacak" dediğini belirtti.

Prens Harry, babasının zihniyetinin ona mantıklı gelmediğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mantıklı değil. Acı çektiğin için bu, çocuklarının acı çekmek zorunda olduğu anlamına gelmez. Aslında tam tersi, eğer acı çektiyseniz, olumsuz deneyimleriniz ne olursa olsun, bunu çocuklarınız için doğru hale getirebilmeniz için elinizden geleni yapın."