Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin trafiğinde konuşan dronlar görev başında
Çin'de konuşan dronlar trafikte iş başında. Bu dronlar trafik kurallarına uymayanları sesli olarak uyarıyor. Üzerlerindeki gözetleme sistemiyle de polislere anlık görüntü sağlıyorlar.
Çin'in Guangzhou şehrindeki polisler, trafik denetiminde artık dron kullanıyor.
Dronlar gözetleme yapabildikleri gibi sesli uyarı özelliğine de sahip. Kurallara aykırı davrananları tespit edip sesli uyarı anonsu yapıyor.
Bu dronlar, kırmızı ışıkta geçen yayaları uyararak kurallara uymalarını sağlıyor.
Uygulama, diğer şehirlere de yayılabilir
Dronlar, üzerlerindeki gözetleme sistemiyle de polislere anlık görüntü sağlıyor.
Polisler müdahale gereken durumlarda drondan aldıkları görüntüyle harekete geçebiliyor.
Konuşan dron uygulamasının zamanla ülkenin diğer şehirlerine de yayılması bekleniyor.
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