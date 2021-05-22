Çin'in Guangzhou şehrindeki polisler, trafik denetiminde artık dron kullanıyor.

Dronlar gözetleme yapabildikleri gibi sesli uyarı özelliğine de sahip. Kurallara aykırı davrananları tespit edip sesli uyarı anonsu yapıyor.

Bu dronlar, kırmızı ışıkta geçen yayaları uyararak kurallara uymalarını sağlıyor.

Uygulama, diğer şehirlere de yayılabilir

Dronlar, üzerlerindeki gözetleme sistemiyle de polislere anlık görüntü sağlıyor.

Polisler müdahale gereken durumlarda drondan aldıkları görüntüyle harekete geçebiliyor.

Konuşan dron uygulamasının zamanla ülkenin diğer şehirlerine de yayılması bekleniyor.

