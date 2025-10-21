Çin'de yapay zeka kullanıcılarının sayısı 2025'te iki kattan fazla arttı

Çin İnternet Ağı Enformasyon Merkezinin (CNNIC) yayımladığı rapora göre, üretken yapay zeka sistemlerini kullananların sayısı Aralık 2024'te 249 milyon iken Haziran 2025'te 515 milyona ulaştı.

Bu yılın ilk 6 ayında 266 milyon kişi yapay zeka sistemlerini kullanmaya başlarken kullanıcı sayısı geçen yıla kıyasla iki kattan fazla artış kaydetti.

Raporda, artışın temel sebebinin bu dönemde yapay zeka sistemlerinin mantıksal akıl yürütme kabiliyetlerinin artması ve bu kabiliyetlerin çok sayıda pratik uygulama senaryosuna uyarlanabilmesi olduğu belirtildi.

Ayrıca model geliştirme maliyetlerinin azalması ve yapay zeka şirketlerinin veri yükü ve işlemci ihtiyacı bakımından daha hafif modelleri geliştirerek son kullanıcıların bu teknoloji ile etkileşimini artıran ürünleri piyasaya sürmesinin de artışta etkili olduğu vurgulandı.

Kullanım oranı yüzde 36,5'e yükseldi

Raporda, geçen yılın sonunda yüzde 18,8 olan üretken yapay zeka kullanım oranının ilk 6 ayda yüzde 36,5'e yükseldiği kaydedildi.

Yapay zeka kullanımının en çok genç ve orta yaş nüfusta yaygın olduğuna dikkat çekilen raporda, 19 yaş ve altındaki kullanıcıların tüm kullanıcıların yüzde 33,8'ini, 20-29 yaşlarındakilerin yüzde 21'ini, 30-39 yaşlarındakilerin yüzde 19,8'ini ve 40 ve üstü yaşlardakilerin yüzde 25,4'ünü oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, kullanıcıların yüzde 29,8'inin lise mezunu, yüzde 28,9'unun ise üniversite ve yüksek lisans mezunları olduğu aktarıldı.

Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgeden 30 bin kişinin yanıt verdiği ankete katılan kullanıcıların yüzde 90'ı yapay zekada ilk tercihlerinin Çin'de üretilen modeller olduğunu belirtti.

Çin'deki çevrim içi erişim kısıtlamaları nedeniyle ChatGPT gibi yurt dışında üretilen yapay zeka modelleri VPN olmadan kullanılamıyor.

Çin'de yapay zeka sektörü hızla gelişiyor

Bu yıl Çin'den çıkan bazı büyük dil modellerinin dünya çapında yakaladığı başarı ülkede yapay zeka sektöründeki yoğun rekabeti ve hızlı gelişimi gözler önüne sermişti.

Çinli DeepSeek şirketi, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı modeli R1'i 20 Ocak'ta piyasaya sürmüş, söz konusu model, uluslararası testlerde OpenAI'ın ChatGPT, Google'ın Gemini ve Anthropic'in Claude modelleri gibi ABD'de geliştirilen muadillerinden daha iyi performans sergilemişti.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Düşük bir bütçe ve sınırlı bilgisayar gücüyle, açık kaynak kodlu bir Büyük Dil Modeli (LLM) geliştiren şirketin sektörün en büyük geliştiricileriyle "aşık atar" hale gelmesi, bu alanda milyarlarca dolar harcayan teknoloji şirketlerinin maliyetlerini sorgular hale getirirken, ABD borsalarında teknoloji hisselerinin değer kaybetmesine yol açtı.

Yapay zeka modelinin başarısı, ABD ile Sovyetler Birliği arasında uzay yarışını başlatan gelişme olarak görülen, Sovyet Rusya'nın 1957'de Sputnik uydusunu fırlatmasına benzetilerek, bunun ABD ile Çin arasındaki rekabette yapay zeka alanında yarış başlatacak "Sputnik anı" olduğu yorumu yapılmıştı.

Çin'de DeepSeek dışında, Alibaba'nın geliştirdiği Qwen, ByteDance'in Doubao ve Baidu'nun Ernie yapay zeka modelleri de yaygın kullanılıyor.