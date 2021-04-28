Çin’in Yulin Shi kasabasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

Bölgede oyun oynayan 5 çocuktan 2'si kayan toprağın altında kaldı.

Diri diri toprağa gömülen iki çocuğun yardımına kasaba sakinleri koştu. Elleriyle toprağı kazan kasaba sakinleri, çocukları toprak altından çıkarmayı başardı.

Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan çocukların kurtarılma anı kameraya yansıdı.