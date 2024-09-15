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Dünya
AA 15.09.2024 17:30

Çin'de tayfun alarmı: Şanghay'da 9 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da yaklaşan Bebinca Tayfunu nedeniyle, merkeze bağlı Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği duyuruldu.

Çin'de tayfun alarmı: Şanghay'da 9 binden fazla kişi tahliye edildi
[Fotograf: Reuters]

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Çin kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun dolayısıyla acil durum tedbirlerinin alındığı duyuruldu.

Açıklamada, tedbirler kapsamında fırtınanın doğrudan etkisine maruz kalacağı öngörülen şehir merkezinin kuzeyindeki Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Şehirdeki Pudong ve Hongçiao havalimanlarında saat 20.00'den itibaren tüm seferlerin iptal edildiği aktarılan açıklamaya göre, şehir merkezindeki Yangşan Derinsu Limanı boşaltılacak.

Tedbirler nedeniyle 600'den fazla uçak seferi yapılamayacak.

Çin Meteoroloji İdaresine göre, saatteki hızı 151 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Bebinca Tayfunu, bu geceden itibaren ülkenin doğu kıyılarını etkileyecek. Tayfunun aşırı yağış getirmesi bekleniyor.

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