Çin, son yılların en büyük sel felaketiyle boğuşuyor.

1998 yılından bu yana görülen en şiddetli yağışlara barajlar direnemedi. İç Moğolistan bölgesinde 2 baraj aşırı yağıştan çöktü.

16 binden fazla kişinin felaketten etkilendiği bölgede yaşayanların zamanında tahliye edilmesiyle can kaybı olmadı.

