Çin, son yılların en büyük sel felaketiyle boğuşuyor.

1998 yılından bu yana görülen en şiddetli yağışlara barajlar direnemedi. İç Moğolistan bölgesinde 2 baraj aşırı yağıştan çöktü.

16 binden fazla kişinin felaketten etkilendiği bölgede yaşayanların zamanında tahliye edilmesiyle can kaybı olmadı.

Heavy rain-triggered floods in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia caused dam collapse of two local reservoirs, destroying 22 bridges and affecting 16,660 people. No casualty has been reported so far, according to local authorities. pic.twitter.com/vPMTtkz8SL — People's Daily, China (@PDChina) July 19, 2021

Yıkım büyük, barajlar taştı

22 köprünün yıkıldığı bölgede diğer barajların da taşması yerleşim birimlerinde sel ve su baskınlarına yol açtı.

Sellerde bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetti.

Su baskınlarıyla mücadele için ordu devreye girerken, 1 milyon 800 bin kişi tahliye edildi.

Toplam zarar ise 7 milyar doları aştı.

Dev kum fırtınası

Ülkedeki doğal felaketlere bir de kum fırtınası eklendi. Gökyüzünde duvarı andıran kum fırtınası kameralara yansıdı.

Gansu eyaletinde yüzlerce metre genişliğindeki kum fırtınası gökyüzünü kapladı.

Fırtına trafiği de olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine otobanın kapatıldığı bölgede sarı alarm verildi.

Polislerin zor şartlarda devriye attığı görüldü.