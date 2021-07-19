Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AP
Rusya, hipersonik füzeyi başarıyla test etti
Rus ordusu, yeni bir Zirkon hipersonik seyir füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, füzenin Rusya'nın kuzeyindeki Beyaz Deniz'de bulunan bir Amiral Groshkov fırkateyninden fırlatıldığını söyledi.
Bakanlık, füzenin Barents Denizi kıyısında 350 kilometreden daha uzaktaki bir hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zirkon füzesinin ses hızının dokuz katı hızda uçabileceğini ve bin kilometre menzile sahip olacağını duyurdu.
Daha önceki bir test lansmanı ekim ayında Putin'in doğum gününde gerçekleşmiş, Rusya lideri bunu ülke için “büyük bir olay” diye tanımlamıştı.
Putin, "Silahlı kuvvetlerimizi, en son ve eşsiz silah sistemleriyle donatmak, ülkemizin uzun vadede savunma kabiliyetini kesinlikle sağlayacaktır" dedi.
Etiketler: Rusya Savunma Sanayii
Son Haberler
- 15:58
- 15:58
- 15:25
- 15:17
- 14:49
Sıradaki Haber
Günlük vaka sayısının 50 bini geçtiği İngiltere'de kısıtlamalar kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz