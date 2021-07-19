Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: Sabq, alkhaleejonline
Suudi Arabistan'da 3 bin parça tarihi eser sular altında kaldı
Suudi Arabistan'ın El-Eflac kentinde aşırı yağışların neden olduğu seller, tarihi eserlerin olduğu bir müzenin yıkılmasına neden oldu. Müzedeki yaklaşık 3 bin eserin sular altında kaldığı belirtiliyor.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın El-Eflac kentinde şiddetli yağışların neden olduğu seller, yolların kapanmasına, birçok ev ve iş yerinin sular altında kalmasına neden oldu.
سيول عارمه— القصيمي. M.O.H B.G.H وزارة الصحة م.البكيرية (@ksa336699) July 18, 2021
تجتاح المنازل اليوم الاحد
1442/12/8هـ الموافق 2021/7/18م
مركز البديع جنوب الافلاج
جنوب الرياض اليوم
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Zarar gören yerlerden birisi ise, tarihi eserlerin sergilendiği bir arkeoloji müzesi..
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde müzenin sahibi olduğunu iddia eden kişi, toplamak için uzun yıllar uğraş verdiği yaklaşık 3 bin tarihi eserin sular altında kaldığını söylüyor.
Görüntülerde, müze duvarlarının da yıkıldığı görülüyor.
Etiketler: Suudi Arabistan
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