Moskova Belediyesinin 16 Temmuz'da COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde aldığı karara göre, restoran ve kafelere getirilen barkod (QR kod) sistemiyle müşterilere hizmet verme zorunluluğu bugün itibarıyla kaldırıldı.

Buna göre, vatandaşlar barkod almadan bu mekanları ziyaret edebilecek.

Barkod sistemini henüz kullanmayan mekanlar da salgına karşı alınan önlemlere uyması şartıyla hizmete girdi.

Ayrıca, Moskova'da 23.00-06.00 saatlerinde faaliyetleri yasaklanan restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri de çalışmaya başladı.

Çocuk oyun mekanları da faaliyete geçerken, eğlence ve spor etkinliklerinin ise 500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenmesine devam edilecek.

Son 24 saatte 24 bin 633 COVID-19 vakası tespit edildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 24 bin 633 artarak 5 milyon 982 bin 766'ya, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 719 artışla 149 bin 138'e çıktı.

Ülke genelinde, son 24 saatte 18 bin 764 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen kişi sayısı 5 milyon 359 bin 995'e ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte COVID-19 vakası sayısı 4 bin 7 artarak 1 milyon 467 bin 142'ye, virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı da 103 artışla 24 bin 484'e yükseldi.

"COVID-19'a karşı aşılananların yüzde 2,5'i virüse yakalandı"

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "Rossiya 24" kanalına verdiği röportajda, ülkede COVID-19'un daha hızlı yayılmaya başladığını belirtti.

Vatandaşlara virüse karşı aşılanma çağrısında bulunan Muraşko, "Eylül ayından itibaren grip sezonuna hazırlanıyoruz. Bu nedenle COVID-19'a karşı aşılama sürecinin bugün tamamlanması önemlidir." dedi.

Muraşko, "COVID-19'a karşı aşılananların yüzde 2,5'inin virüse yakalandığını" ve salgını hafif şekilde atlattığını aktardı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehirde 4 haftadır COVID-19 vakalarında ve hastaneye kaldırılanların sayısında düşüş yaşandığını belirterek, "Gelecek haftalarda, salgın durumunun iyileşeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

COVID-19'a karşı tedbirler sertleştirilmişti

Haziran başında COVID-19 vakalarının artması nedeniyle Rusya'nın birçok bölgesinde virüse karşı tedbirler yeniden uygulamaya konulmuştu.

Önlemlerin sıkılaştırıldığı Moskova'da tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin gece saat 23.00'ten sabah saat 06.00'ya kadar müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Ruslar, söz konusu saatlerde uzaktan yemek sipariş edebiliyor.

Moskova'da, 22 Haziran'da, sadece aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saat içinde COVID-19 testi yaptıranların, barkod (QR kod) sistemiyle restoran ve kafelere gidebilmesi yönünde karar alınmıştı.

Şehirdeki firmaların, personelin en az yüzde 30'unu uzaktan çalıştırması zorunluluğu devam ederken, 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların uzaktan çalışması kararlaştırılmıştı.

Rusya'da aşılanma zorunluluğu getirilmişti

İlk COVID-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlatılmıştı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına COVID-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

COVID-19'a karşı "yeniden" aşılama sürecinin 1 Temmuz'da başladığı Moskova'da, halk Rus üretimi iki dozlu "Sputnik V" ile tek dozlu "Sputnik Light"la aşılanabiliyor.