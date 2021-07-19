İngiltere, Avrupa ve gelişmekte olan ülkelerden bir grup politikacı, iklim kriziyle mücadele edecek ve COVID-19 pandemisinin ardından doğal dünyayı restore edecek bir "küresel yeşil anlaşmaya" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Batı Avrupa şiddetli selle yıkılırken, iklim değişikliği en büyük nedenlerden biri olarak görülüyor.

Gelişmiş ülkeleri yıkan selin ardından küresel ittifak, kasım ayında Glasgow'da yapılacak olan Cop26 BM iklim görüşmeleri öncesinde yeşil bir ekonomiye adil bir geçiş sağlayacak politikalar üzerinde birlikte çalışmaya davet ediyor.

İttifak, Yeşiller milletvekili Caroline Lucas ve İşçi Partisi'nden Clive Lewis'in yanı sıra diğer ülkeler arasında Brezilya, Arjantin, Endonezya, Malezya ve ABD'deki milletvekillerini de içeriyor.

Omar bir an önce harekete geçme çağrısı yaptı

ABD'nin Minnesota kongre üyesi İlhan Omar, ABD'deki ve dünyadaki son aşırı hava koşullarının bir uyarı görevi görmesi gerektiğini söyledi.

Omar “İklim değişikliği burada ve insanlık için varoluşsal bir tehdit. Harekete geçmemenin korkunç yansımalarını ABD’de kasırgalarla, sıcak hava dalgalarıyla, sellerle gördük. Bu gibi doğal afetler, bu yıkıma karşı küresel bir topluluk olarak hareket etmedikçe daha da kötüleşecek” dedi.

İttifak, hükümetlerin yeşil ekonomiyi artıracak önlemler, koronavirüs için küresel aşı erişimi ve dünyanın en fakir ülkeleri için borçların yeniden yapılandırılması konusunda iş birliği yapmasını istiyor.

Doğa için çok az kaynak aktarılıyor

Vivid Economics tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, küresel olarak zor durumdaki ekonomileri kurtarmak için harcanan 17 trilyon doların yalnızca yaklaşık onda birinin, sera gazı emisyonlarını azaltacak veya doğayı iyileştirecek projelere gittiğini açıkladı.

Bununla birlikte, kömür ve diğer fosil yakıtlar gibi çevreye aktif olarak zarar veren önlemlere ve endüstrilere 3 trilyon dolardan fazla para akıtıldı.

Fransız milletvekili Manon Aubry, hükümetlerin sosyal adalet ve iklime odaklanması gerektiğini söyledi.

Aubry “Adil, sistematik ve etkili iklim politikaları istiyorsak, serbest ticaret ve serbest piyasa ideolojisinde radikal bir değişime ihtiyacımız var” dedi.

Kosta Rika Cumhuriyeti Yasama Meclisinin Çevre için Özel Daimi Komisyon Başkanı Paola Vega, yeşil anlaşmanın hükümetlerin ekolojik sorunları ele alma biçiminde ve insanların yaşam biçiminde bir dönüşüm gerektireceğini söyledi.

İttifakın şu anda 19 ülkeden 21 üyesi var.