Haber Giriş: Kaynak: İHA
Çin'de sokaklar kamyonlarla dezenfekte ediliyor
Koronavirüs salgını nedeniyle binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Çin’de yüzlerce kamyon bir araya gelip sokaklara dezenfektan spreyi sıktı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgına karşı çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor.
İnsanların maske takmadan sokağa çıkmadığı ülkede zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.
Luoyang şehrinde yüzlerce kamyon bir araya gelerek, korona virüsüne karşı gece boyunca sokaklara dezenfektan sprey sıktı.
Görevliler, böylece, kenti virüsten arındırmayı amaçlıyor.
Etiketler: salgın koronavirüs dezenfektan çinSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 17:22
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