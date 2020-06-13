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Çin’de şiddetli yağış: 5 ölü
Çin’de şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu.
Şinhua ajansının haberine göre, başkent Pekin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde, dün etkili olmaya başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 5 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 8 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlandı.
Sel nedeniyle 13 binden fazla kişinin tahliye edildiği Zunyi'de 2 bin 190 ev de hasar gördü.
Etiketler: çin şiddetli yağışSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 09:35
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