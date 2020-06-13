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Meksika'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 504 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 504 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 504 artarak 16 bin 448'e yükseldi. COVID-19 vakası sayısı da 5 bin 222 artışla 139 bin 196'ya çıktı.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekl eşmişti.
Etiketler: meksika koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 09:18
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