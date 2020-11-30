Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çin'de rögara düşen işçi 3 gün sonra böyle kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çin’de temizlik görevlisi rögar kuyusuna düştü. 3 gün mahsur kalan işçinin sesini, yoldan geçen bir sürücü fark etti. Ekiplerin temizlik işçisini kurtarma anı kameralara yansıdı.
Çin’in Yunnan bölgesindeki Kunming şehrinde 18 Kasım’da bir temizlik işçisi atık topladığı rögar kapağının ters dönmesi sonucu kuyuya düştü. İddiaya göre işçi 3 gün boyunca kuyuda mahsur kaldı.
Mahsur kalan temizlikçinin feryadanı yoldan geçen bir sürücü farketti. Sürücü, arama-kurtarma ekiplerine haber verdi.
Ekipler, 30 dakikada işçiyi rögar kuyusundan kurtardı.
Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Çin
Son Haberler
- 14:50
- 14:37
- 14:32
- 14:50
- 14:39
Sıradaki Haber
Cezayir Meclis Başkanı'ndan BAE'nin Batı Sahra'da Konsolosluk açmasına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz