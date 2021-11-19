Çin'de Ming devrinden kalma mezar bulundu
Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde, bir inşaat alanında temel açmak için yapılan kazıda, eski bir mezar yeri açığa çıkarıldı.
Hıbey eyaletinin Kültürel Mirası Koruma Dairesi, mezarın 1368-1644 yıllarında hüküm süren Ming Hanedanı'nın orta devrine ait olduğunu bildirdi.
Oyma desenli tuğlalarla örülen altıgen biçimli mezarda, üst üste yerleştirilmiş iki tabutun ve tabutların içinde insan iskeleti kalıntılarının bulunduğu belirtildi.
Uzmanlar buluntuların, bölgedeki mezarlara dair yapılan arkeolojik çalışmalarla uyumlu olduğunu aktardı.
Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde, geçen hafta bazıları milattan sonraki ilk yüzyıllara kadar giden 29 antik mezar bulunmuştu.
Eyalet başkenti Cinan'ın Laivu ilçesindeki ören yerinde yürütülen kazılarda 90'dan fazla kil çanak, çömlek ve tabak ile bronz sikke gün yüzüne çıkarılmıştı.
Arkeologlar, 29 mezardan 11'inin 25-205 yıllarında bölgede hüküm süren Doğu Han Hanedanı devrine ait olduğunu belirtmişti.
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