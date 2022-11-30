Kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi'ne bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması'nın düzenlediği basın toplantısında, yaşlı nüfusta aşılanmanın artırılmasına ilişkin plan duyuruldu.

Risk grubundaki yaşlı nüfusu hedef alan plan, ülkenin "sıfır vaka" adı verilen salgın kontrol tedbirlerinde değişime yönelik adımlar atılacağının işareti olarak yorumlanıyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Bürosu Direktör Yardımcısı Şia Gang, plana ilişkin, "Sonraki adımda yerel yönetimleri, aşılama hizmetlerinin dikkatle örgütlenmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi için yönlendireceğiz. Yaşlı nüfusa aşılar ve hatırlatma dozları için daha fazla imkan sağlanması önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, aşılanmanın zorunlu kılınmayacağını, fakat sosyal güvenlik kayıtlarındaki 60 yaş üstü tüm bireylerin programa dahil edileceğini, aşıların güvenliğine ve etkinliğine dair bilgilendirme kampanyası yapılacağını bildirdi.

Aşılama programında Çinli Sinopharm, Sinovac ve CanSino Biotech'in geliştirdiği yerli aşıların kombinasyonları kullanılacak.

Öte yandan, yetkililer, artan vakaların yerel yönetimler üzerinde artan yükünü kabul etmekle birlikte salgın kontrol kısıtlamalarının genişletilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çin'de yaşlı nüfusta aşılanma oranlarının düşük olması, ülkenin virüsle uyuma yönelik yeni bir strateji benimsemesinin önündeki en önemli engel olarak görülüyor.

Ülkede vakaların yayılması durumunda yaşlı nüfusun bağışıklık seviyesinin düşük olması sonucu can kayıplarının artabileceğinden endişe ediliyor.

Son bir haftada artan vakalarla birlikte virüs nedeniyle yaşamını yitiren 7 kişinin tamamının 80 yaş üstü bireyler olması öngörüleri doğruluyor.

Resmi rakamlara göre Çin ana karasında 60 yaş üstü nüfusun halen yüzde 68,7'si 3 doz aşılanmış durumda. 80 yaş üstü nüfusta ise bu oran yüzde 40,4'e kadar düşüyor.

Dünya Sağlık Örgütü de Omicron varyantına karşı yaşlı nüfusun ve diğer risk gruplarının bağışıklık durumunun iki hatırlatma dozuyla desteklenmesini, yani toplamda 4 doz aşı yapılmasını tavsiye ediyor.

"Sıfır vaka" politikası

Çin'de sonbahardan bu yana Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yol açtığı salgınlar nedeniyle vaka sayısı giderek artıyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 3 bin 624, göstermeyen 35 bin 21 vaka kaydedildi.

Vaka sayısının nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu tedbirleri sürdürmekte ısrar ediyor.