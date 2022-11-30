Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan-Özbekistan sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmayı ve Andican (Kempirabad) barajının ortak yönetimine ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Bu iki anlaşma, her iki ülke meclisleri tarafından oy birliği ile onaylanmıştı.

Sınır sorunu karşılıklı arazi değişimiyle çözüldü

Kırgız-Özbek sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmaya göre, Özbekistan, Kırgızistan'a 19 bin 699 hektar arazi verecek.

Andican barajının ortak yönetimine ilişkin anlaşmaya göre ise barajın yer aldığı 4 bin 485 hektarlık arazi Özbekistan'a bırakılacak.

Ayrıca Özbekistan, Kırgızların su kaynaklarına ücretsiz ve engelsiz erişimini sağlayacak ve su kaynakları üzerine ek yapı inşa etmeyecek.

Özbekistan ile Kırgızistan arasında 1379 kilometrelik ortak sınır bulunuyor. Taraflar uzun yıllar sınırın 200 kilometrelik kısmıyla ilgili mutabakat sağlayamıyordu.

Öte yandan, söz konusu sınır anlaşmalarının, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyeyov'in imzalanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.