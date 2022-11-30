Stoltenberg, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk gününün bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Rusya ile savaşında Ukrayna'ya desteğin ne kadar gerekirse o kadar süreceğini vurgulayan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukraynalıları dondurmak veya kaçmaya zorlamak için kışı silah olarak kullanmaya çalışmakla suçladı.

Stoltenberg, "Ancak Bükreş'teki toplantımız, NATO'nun birlik içinde olacağı ve Ukrayna'ya desteğini sürdüreceği mesajını veriyor." diye konuştu.

NATO'nun Ukrayna İçin kapsamlı Yardım Paketi'ne müttefiklerin ilave taahhütlerde bulunduğunu aktaran Stoltenberg, bu sayede Rusya'nın Ukrayna'daki enerji alt yapısına saldırıları nedeniyle ortaya çıkan altyapı sorunlarına karşı yakıt, kışlık kıyafetler, sinyal karıştırıcılar ve jeneratör gibi silah dışındaki yardımların finanse edileceğini bildirdi.

"Barış için askeri destek şart"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın nasıl biteceği ve barışın nasıl sağlanacağı konusundaki soruya karşılık veren Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Otokrasi ve baskı, demokrasi ve özgürlüğe karşı galebe çalarsa barış kalıcı olmaz. Herkes barış ister ama saldırganın galip gelmemesini sağlamalıyız. Burada Rusya bir ülkeyi işgal ediyor, toprak bütünlüğünü ihlal ediyor. Sadece bu değil, tekrar tekrar sivillere saldırılar görüyoruz. Elektrik, gaz şebekesine yönelik saldırılar sadece silahlı kuvvetleri değil neredeyse tüm sivilleri etkiliyor. Kışı silah olarak kullanmak acımasız bir savaş yöntemidir. Savaşlar barış masasında biter. Ancak barış masasında olanlar savaş alanında olup bitene bağlıdır. Bu bir çelişki gibi görünebilir ama gerçek şu ki kalıcı bir barış için Ukrayna'ya askeri destek sağlanmalı."

Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin neden verilmediği sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, destek konusunda Ramstein formatı gibi çeşitli şekillerde temasların sürdüğünü, Patriot konusunun da bu çerçevede ele alındığını söyledi. Ancak Stoltenberg, bu sistemlerin verilip verilmeyeceğini yanıtlamadı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği

Stoltenberg, bakanların bugünkü toplantılarında Ukrayna'nın NATO üyeliği talebini de ele aldıklarını dile getirdi.

"Dışişleri Bakanları, Ukrayna'nın kendi yolunu seçme hakkına NATO'nun desteğini teyit etti. Ukrayna'nın üyelik arzusunu anlıyor ve buna saygı duyuyoruz." diyen Stoltenberg, şu andaki odak noktalarının Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunmasına destek olduğunu kaydetti.