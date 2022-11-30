Almanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Zelenskiy, Rus hava saldırılarının sivil altyapı, su ve elektrik kaynakları üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi; Scholz de devam eden bombardımanı kınayarak Ukrayna'ya kısa vadede daha fazla destek sözü verdi.

Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya hava savunma ve uzun vadeli yeniden yapılanma alanlarında da destek vermeye devam edeceğini yineledi.

İki liderin yapıcı istişareleri sürdürme ve yakın temasta kalma konularında mutabık kaldıkları vurgulandı.