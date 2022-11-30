Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Almanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Zelenskiy, Rus hava saldırılarının sivil altyapı, su ve elektrik kaynakları üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi; Scholz de devam eden bombardımanı kınayarak Ukrayna'ya kısa vadede daha fazla destek sözü verdi.
Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya hava savunma ve uzun vadeli yeniden yapılanma alanlarında da destek vermeye devam edeceğini yineledi.
İki liderin yapıcı istişareleri sürdürme ve yakın temasta kalma konularında mutabık kaldıkları vurgulandı.
Etiketler: Vladimir Zelenskiy Olaf Scholz
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