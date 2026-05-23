Hafif Sağanak Yağışlı 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.05.2026 06:22

Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü

Çin'in Şanşi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi.

Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]

Xinhua ajansının haberine göre, Çangcı ilinin Çinyüen ilçesindeki kömür madeninde sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama oldu.

247 işçinin çalıştığı belirtilen madende ilk belirlemelere göre 90 işçi hayatını kaybetti.

Göçük altında kalan işçileri arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kömür madenindeki patlama, Çin'de son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden kazalarından biri oldu.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 2023'te açık maden ocağında meydana gelen göçükte 53 işçi yaşamını yitirmişti.

Devlet Başkanı Şi'den arama kurtarma çalışmalarının seferber edilmesi talimatı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yayımladığı açıklamada, arama kurtarma çalışmaları için seferber olunması ve yaralıların tedavisi için talimat verdi.

Çalışmaların uygun şekilde yürütülmesini isteyen Şi, patlamanın sebebine ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmesi ve sorumlulardan yasa önünde hesap sorulması çağrısında bulundu.

Ülke genelindeki tüm yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin olaydan ders çıkarmaları ve iş güvenliği tedbirlerini artırmaları gerektiğine dikkati çeken Şi, büyük kazaların önlenmesi için potansiyel risklerin teşhis edilip giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da yer yer kazalar meydana geliyor.

ETİKETLER
Çin Maden
Sıradaki Haber
Katil İsrail, Gazze'deki 2 binayı hava saldırısıyla yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
Türk Kızılayın kurban bağışı kampanyası tatil günlerinde de devam ediyor
11:14
Güneydoğu için gök gürültülü sağanak uyarısı
11:12
İhracat rekoru yenilendi: 2 milyar 428 milyon dolar
11:13
İstanbul'daki hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 23 arttı
11:30
İsrail Eğitim Bakanlığının, hükümeti eleştiren eğitimcileri "susturmak" için gizli birim kurduğu ortaya çıktı
11:02
Anadolu Otoyolu'nda bayram hareketliliği yaşanıyor
Bayram tatili başladı, tatilciler yollara akın etti
Bayram tatili başladı, tatilciler yollara akın etti
FOTO FOKUS
Giresun'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Giresun'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ