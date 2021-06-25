Çin'de kripto para yasakları her geçen gün hız kazanıyor. Son darbe Bitcoin madenciliği yapan tesisleri hedef aldı.

Aşırı elektrik tüketimi nedeniyle tesislerin kapatılması istendi. Bunun üzerine ülkenin birçok yerindeki tesisler teker teker kapanmaya başladı.

Ülkenin en büyük bitcoin cihazı üreticisi Bitmain satışları geçici olarak durdurdu.

Tesislerdeki cihazların kapatılmasına ve taşınmasına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Yeni satışlar askıda

Çinli madenciler yasaklama kararı üzerine ellerindeki cihazları yurt dışına satmaya çalışınca piyasada hareketlilik yaşandı.

İkinci el cihaz piyasasında yaşanan yüksek arz sonrası Çin'in en büyük cihaz üreticisi, yeni satışları askıya aldı.

Fiyat dalgalanmasını önlemek

Üretici şirketten yapılan açıklamada cihaz piyasasındaki fiyat dalgalanmasının önlenmek istendiği belirtildi.

Madenciler, yasak sonrası cihazlarını satmak ya da taşımak için uygun ülke arayışında. Belarus ve Kongo, elektrik masraflarının düşük olduğu öncelikli ülkeler.