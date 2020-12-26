Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de ceza ehliyeti yaşı 12'ye indirildi
Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi, ceza hukukunda yaptığı değişiklikle ceza ehliyeti yaşını 14'ten 12'ye düşürdü.
Çin basınındaki haberlere göre Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Pekin’de düzenlediği yasama toplantısında ceza hukukunda değişikliğe gitti.
Buna göre, 12-14 yaş aralığında olup kasten adam öldürme veya ölümle sonuçlanan yaralama suçlarını işleyenler Yüksek Halk Savcılığının onayıyla ceza alabilecek.
Bu yaşlardaki kişilerin hüküm giymesi durumunda, eğitimleri kamu güvenliği birimlerinin idaresi altında yürütülecek.
Yüksek Halk Savcılığı, mayıs ayı sonunda yayımladığı “Beyaz Kitap” adlı raporunda, 2018-2019 yılları arasında ergenlik çağındaki kişilerin karıştığı hırsızlık, soygun, kasten yaralama ve tecavüz suçlarında artış olduğunu belirtmişti.
Çin’de en son 1997’de ceza ehliyeti yaşı yapılan yasal değişiklikle 14’e çekilmişti.
Etiketler: Çin
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