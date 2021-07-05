Pekin yönetimi yerli teknoloji devleri üzerindeki baskısını artırıyor.

Ülkenin siber güvenlik kurumu, Didi ve üç ayrı uygulamanın satıştan kaldırılmasına karar verdi.

Kurum, karara gerekçe olarak şirketlerin kullanıcı gizliliğini ihlal etmesini gösterdi.

Karara göre şirketler faaliyetlerini sürdürebilecek ancak yeni kullanıcı kaydı yapamayacak.

Siber güvenlik kurumu yasaklanan şirketlerden gizlilik ihlaline neden olan uygulamaları durdurmasını istedi.



Şirketlerin söz konusu ihlalleri durdurması halinde yeniden Çin pazarına dönebileceği belirtiliyor.

Ortak bir özellikleri var

Kararın gerekçesi olarak kullanıcı gizliliği duyurulsa da yasaklanan şirketlerin dikkat çeken bir özelliği var.

Didi ve diğer üç şirket son dönemde Amerikan borsalarında halka arz edilmiş firmalar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta New York borsasında hisseleri satışa çıkan Didi, 4,5 milyar dolarla son yılların en büyük arzı oldu.



Yasaklanan diğer uygulamalar da paylaşımlı yük aracı ve istihdam amaçlı sanal platform hizmeti sunuyor.



Pekin yönetiminin, geniş kapsamlı kullanıcı verilerine sahip olan bu şirketlerin ABD'de halka arz olmasına sıcak bakmadığı iddia ediliyor.