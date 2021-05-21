ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Madoi ilçesi olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu.

6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Çin'in kuzeybatısında yaklaşık 5 saat önce meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Deprem anında yaşanan panik de bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansımıştı.