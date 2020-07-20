Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı irtibatlı 22 COVID-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 682'ye çıktı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, COVID-19 tespit edilen 78 bin 799 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 249 olarak açıklandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen hafta yurt içi kaynaklı ilk vakanın tespit edildiği bildirilmişti. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde COVID-19'a rastlanması üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

Diğer yandan, Çinli yetkililer, ocak ve haziran ayları arasında COVID-19 salgınıyla ilgili çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçlanan 5 bin 370 kişinin tutukladığını belirtti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, bu kişilerin, dolandırıcılık, sahte ve kalitesiz malların üretimi ve satışı, adaletin engellenmesi ile suçlandığı kaydedildi.

Güney Kore'de vaka sayısı 13 bin 771'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı irtibatlı 26 COVID-19 vakası tespit edildi.

Yeni tespit edilen yurt içi kaynaklı 4 yeni vakadan 2'si ise mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul'de görüldü.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de, son günlerde artışını sürdüren yurt dışı kaynaklı toplam COVID-19 vakası sayısı da 2 bin 67'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısının 13 bin 771'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 12 bin 572 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 296'ya yükseldi.