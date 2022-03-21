Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangxi bölgesinde bir "kaza" yaptığını ve dağlarda yangına neden olduğunu duyurdu.

Kazaya neyin neden olduğu ve ölü olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.