Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Çin'de 133 kişiyi taşıyan Boeing 737 uçağı düştü
Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangxi bölgesinde ormanlık alana düştüğü açıklandı.
Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangxi bölgesinde bir "kaza" yaptığını ve dağlarda yangına neden olduğunu duyurdu.
Kazaya neyin neden olduğu ve ölü olup olmadığı henüz açıklanmadı.
Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Etiketler: Çin Uçak Kazası
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